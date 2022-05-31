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Кулеба: Пока Путин продолжает ставить ультиматумы, любые переговоры с ним бессмысленны

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 19:05
Кулеба: Пока Путин продолжает ставить ультиматумы, любые переговоры с ним бессмысленны - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина не ставит условий для возобновления переговоров с Россией, но какой в них смысл, если Кремль только выдвигает ультиматумы и пытается говорить с позиции силы. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете La Repubblica.

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"Мы не ставим конкретных условий и ничего не имеем против возвращения за стол переговоров", – сказал Кулеба. Украине нужно только видеть, что российская стороны действительно настроена именно на переговоры, иначе результата все равно не будет, добавил он. 

"Путин пока только ставит ультиматумы. Сейчас Россия ведет жесткое наступление на Донбассе, оформляет аннексию временно оккупированных территорий  в Херсонской и Запорожской областях и обстреливает наши города ракетами. Если вы действительно хотите договариваться, вы такого делать не будете", – пояснил Кулеба.

Отвечая на вопрос, готов ли президент Владимир Зеленский к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа  Эрдогана, министр сказал, что пока реальных возможностей для такой встречи нет. Однако "Эрдоган играет важную роль в мирных переговорах, и проведет еще один раунд переговоров с Зеленским и с Путиным по отдельности", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что пока Турция добилась больше других стран, предлагавших свое посредничество – она организовала встречу делегаций Украины и России в Стамбуле. "Пытались многие, но получилось у Эрдогана", – отметил министр. 

Он также прокомментировал недавнюю инициативу Италии, сказав, что Киев приветствует все предложения, но только при условии, что из фундаментальным основанием должна быть территориальная целостность Украины.

  • В прошлый раз Эрдоган говорил с Путиным в конце апреля: сказал, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
  • Несколько дней назад Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным "всегда", хоть сейчас.
Сергей Бережной
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