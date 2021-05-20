Левые Германии хотят договор дружбы с РФ. Посол Украины обвинил их в фальсификации истории

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил фракцию немецкой Левой партии в фальсификации истории из-за ее инициативы заключить с Россией новый договор о дружбе накануне 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Об этом сообщает DW.

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Как отмечается, посол возмутился, что левые не упомянули в своей инициативе Украину, Беларусь и другие экс-республики СССР, которые потеряли во Второй мировой войне миллионы жителей.

Мельник назвал это унизительным "превращением истории в инструмент" и "ударом в лица миллионов украинцев", отмечают в издании.

Посол заявил, что подобную "фальсификацию истории" терпеть недопустимо, и призвал немецкую оппозицию и коалицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма". В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, добавил посол.

Как сообщают в издании, вчера представитель фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ и призвала снять с нее санкции. Резолюция левых не нашла поддержки депутатов.

17 марта Мельник заявил, что Германия должна сыграть решающую роль в прекращении оккупации Крыма из-за исторической ответственности перед Украиной за "нацистскую тиранию" в годы Второй мировой войны.

7 мая Мельник осудил отказ Бундестага создать мемориал украинским жертвам нацизма.

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Марк Сировой

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