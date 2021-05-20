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Левые Германии хотят договор дружбы с РФ. Посол Украины обвинил их в фальсификации истории

20.05.2021, 11:15
Левые Германии хотят договор дружбы с РФ. Посол Украины обвинил их в фальсификации истории - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видео канала Прямий)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил фракцию немецкой Левой партии в фальсификации истории из-за ее инициативы заключить с Россией новый договор о дружбе накануне 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Об этом сообщает DW.

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Как отмечается, посол возмутился, что левые не упомянули в своей инициативе Украину, Беларусь и другие экс-республики СССР, которые потеряли во Второй мировой войне миллионы жителей.

Мельник назвал это унизительным "превращением истории в инструмент" и "ударом в лица миллионов украинцев", отмечают в издании.

Посол заявил, что подобную "фальсификацию истории" терпеть недопустимо, и призвал немецкую оппозицию и коалицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма". В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, добавил посол.

Как сообщают в издании, вчера представитель фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ и призвала снять с нее санкции. Резолюция левых не нашла поддержки депутатов.

Читайте также: Либо Украина будет в НАТО, либо может задуматься о ядерном статусе – посол в Германии

Марк Сировой
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Вторая мировая война Левая партия история бундестаг посол андрей мельник договор о дружбе Севим Дагделен
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