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Посол в Германии осудил отказ Бундестага создать мемориал украинским жертвам нацизма

07.05.2021, 15:48
Посол в Германии осудил отказ Бундестага создать мемориал украинским жертвам нацизма - Фото
Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото - скриншот из видео - Радио Свобода - YouTube)

Украина призывает парламент Германии принять решение о строительстве мемориала украинским жертвам нацизма в Берлине, отказ посылает ложный сигнал в Киев. Об этом в интервью RND заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Мы, украинцы, очень разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу возвести в Берлине мемориал украинским жертвам нацизма, хотя в то же время было создано отдельное место памяти для польских жертв войны", – заявил Мельник.

По его словам, украинцы рады за польских друзей, но не могут воспринять "двойные стандарты немецкой политики памяти".

Посол напомнил о шести миллионах украинцев, воевавших с Германией в составе Красной армии, о 250 000, воевавших в составе войск союзников, и о восьми миллионах жителей Украины, погибших в войне, включая 1,6 млн евреев. Более 2,3 млн украинцев были насильно вывезены в Третий рейх для принудительных работ, отметил Мельник.

Посол подверг критике то, что для общественности Германии эти человеческие потери остаются почти неизвестными. "Существующее белое пятно в немецкой культуре исторической памяти должно быть срочно и честно обработано и устранено," – заявил Мельник.

Посол призвал парламент Германии "принять справедливое решение и возвести отдельный мемориал в самом сердце федеральной столицы для достойного чествования миллионов украинских жертв нацизма".

Мельник назвал "отказ украинцам в собственном памятнике" ставящим под угрозу взаимопонимание между народами и посылающим Киеву ложный сигнал. "Эта сомнительная страусиная политика должна быть исправлена", – заявил он.

  • 18 апреля 2021 года Мельник заявил об особой исторической ответственности Германии перед Украиной из-за преступлений нацистов и потребовал помочь Украине со вступлением в НАТО.
Денис Юдин
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Вторая мировая война Германия бундестаг андрей мельник мемориал жертвы нацизма
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