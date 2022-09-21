В Казахстане назначена дата внеочередных выборов президента – уже 20 ноября
21.09.2022, 16:08
Касым-Жомарт Токаев (фото - пресс-служба президента Казахстана)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 сентября подписал указ о внеочередных выборах президента страны. Выборы назначены на 20 ноября.
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Указ Токаева предписывает Центральной избирательной комиссии "обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов", а правительству – принять необходимые меры по их организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению.
- В сентябре Токаев предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента и выступил с инициативой увеличить срок президентской каденции до семи лет.
- 16 сентября парламент Казахстана принял законопроект о поправках в Конституцию, которые изменяют срок полномочий президента. Согласно поправкам, глава государства в Казахстане будет избираться на семь лет.
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