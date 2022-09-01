Токаев предложил провести досрочные выборы президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные выборы на свою должность. Об этом он заявил в послании народу, опубликованном пресс-службой Акорды.
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Токаев предлагает провести внеочередные президентские выборы уже этой осенью. Сегодня, 1 сентября, он намерен представить график будущих избирательных кампаний.
"В этом году состоятся выборы президента, в следующем году – выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (парламента и местных советов, - ред.), а затем будет сформировано правительство. В итоге к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства", – сказал он.
Кроме того, Токаев предлагает ограничить срок президентских полномочий – одной каденцией на семь лет без права переизбрания.
По его мнению, это достаточный период "для реализации любой амбициозной программы", а ограничение одним сроком обеспечит "нацеленность на решение стратегических задач".
Планово выборы президента Казахстана должны состояться в 2024 году, а парламента – в 2025-м. Однако Токаев утверждает, что выдвинул идею перевыборов, поскольку "нужна комплексная перезагрузка ключевых госинститутов".
Также Токаев решил провести частичную амнистию участников январских протестов в Казахстане, которые были подавлены с помощью российских силовиков.
- Токаев на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге отказался признавать государствами созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР.
- Также он пообещал помочь Европе с нефтью и газом, отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить на ПМЭФ.
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