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Токаев предложил провести досрочные выборы президента Казахстана

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 12:00
Токаев предложил провести досрочные выборы президента Казахстана - Фото
Касым-Жомарт Токаев (фото - AkordaPress)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные выборы на свою должность. Об этом он заявил в послании народу, опубликованном пресс-службой Акорды.

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Токаев предлагает провести внеочередные президентские выборы уже этой осенью. Сегодня, 1 сентября, он намерен представить график будущих избирательных кампаний.

"В этом году состоятся выборы президента, в следующем году – выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (парламента и местных советов, - ред.), а затем будет сформировано правительство. В итоге к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства", – сказал он.

Кроме того, Токаев предлагает ограничить срок президентских полномочий – одной каденцией на семь лет без права переизбрания.

По его мнению, это достаточный период "для реализации любой амбициозной программы", а ограничение одним сроком обеспечит "нацеленность на решение стратегических задач".

Планово выборы президента Казахстана должны состояться в 2024 году, а парламента – в 2025-м. Однако Токаев утверждает, что выдвинул идею перевыборов, поскольку "нужна комплексная перезагрузка ключевых госинститутов".

Также Токаев решил провести частичную амнистию участников январских протестов в Казахстане, которые были подавлены с помощью российских силовиков.

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Марко Сировой
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выборы президент казахстан Касым-Жомарт Токаев перевыборы
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