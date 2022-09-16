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Казахстан меняет Конституцию: будет увеличен президентский срок и переименована столица

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 14:09
Казахстан меняет Конституцию: будет увеличен президентский срок и переименована столица - Фото
Парламент Казахстана (Фото: сайт казахского парламента)

16 сентября парламент Казахстана принял законопроект о поправках в Конституцию, которые изменят срок действия полномочий президента и возвращают столице предыдущее название. Об этом сообщается на сайте парламента Казахстана.

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Согласно принятым парламентом изменениям в Конституцию Казахстана, столице Нур-Султан вернут предыдущее название – Астана, а президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет, при этом президент не сможет переизбраться на второй срок.

Как отмечается, документ единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 50 сенаторов и 99 депутатов мажилиса. Законопроект направят на подпись президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

  • Астану переименовали в Нур-Султан в марте 2019 года по инициативе Токаева.
  • В сентябре Токаев предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Он также выступил с инициативой увеличить президентский срок до семи лет. Токаев поддержал предложение депутатов, которые выступили за переименование Нур-Султана в Астану.

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Наталія Медведєва
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конституция казахстан Астана Касым-Жомарт Токаев Нур-султан
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