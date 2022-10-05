"Неуместный тон": Россия потребовала от Казахстана выслать посла Украины, получила отказ
Казахстана отклонил требование России о высылке посла Украины, назвав такое требование "неуместным тоном" в отношениях между "стратегическими партнерами", сообщает Reuters.
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Посол Украины в Астане Петр Врублевский в августе сказал в интервью о вторжении России в Украину, что "чем больше мы сейчас убьем россиян, тем меньше их придется убивать нашим детям".
МИД России потребовал, чтобы Казахстан на основании этого высказывания выслал Врублевского, однако вместо этого МИД Казахстана попросил Украину заменить его, так как подобный комментарий "неприемлем для страны со значительным этническим русским меньшинством".
При этом МИД Казахстана назвал требование России о высылке посла "неуместным тоном" в отношениях между "равноправными стратегическими партнерами".
- Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема, комментируя войну России против Украины.
- Также Токаев заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.
- Ранее спикер Сената страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны.
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