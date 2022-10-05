Казахстан возмутился заявлениями МИД РФ о после Украины. Требуют "уважать государство"

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла РФ после заявления спикера российского МИД Марии Захаровой, касающихся украинского посла в РК. Об этом заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, цитирует его Informburo.

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По его словам, тональность заявлений Захаровой "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". Он отметил, что МИД Казахстана вызовет российского посла Александра Бородавкина "для разговора" 5 октября.

Также высказывания Захаровой прокомментировал депутат Мажилиса Азат Перуашев — он назвал ее комментарии "неуместными и некорректными".

"Мы понимаем, что это связано с войной между Украиной и Россией, но Казахстан ни с кем не воюет. Поэтому мы требуем уважать наших представителей, нашу государственность", — заявил депутат.

Ранее Захарова заявила, что "развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызывает возмущение".

"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств, 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", — заявила представитель МИД страны-оккупанта.

Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "стараются убить как можно больше россиян".

"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и всё", — сказал тогда дипломат.

Дмитро Гриниченко

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