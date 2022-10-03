В Казахстане заявили, что ОДКБ не будет участвовать в войне России против Украины
В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что российский военный блок ОДКБ не будет участвовать в войне России против Украины. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, цитирует его Informburo.
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По его словам, участие ОДКБ в войне "не входит в зону ответственности организации".
Он отметил, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.
"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", — сказал он.
- Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема, комментируя войну России против Украины.
- Также Токаев заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.
- Ранее спикер Сената страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны.
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