Кабмин согласовал увольнение Гайдая и еще двух глав областных военных администраций
14.03.2023, 19:31
Сергей Гайдай (Скриншот видео)
Кабмин согласовал увольнение председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
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По его словам, согласовано увольнение:
- Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОВА;
– Максима Марченко с должности председателя Одесской ОВА;
– Сергея Гамалия с должности председателя Хмельницкой ОВА.
Ранее источник LIGA.net сообщил, что Гайдай может покинуть пост главы Луганской областной военной администрации и стать послом Украины в Казахстане.
- Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, в связи с чем на сайте МИД появилась страница "Вакансии". Особо активно в министерстве сейчас ищут послов Украины в 21 стране. Казахстана в списке нет.
- Кулеба заявил, что уже внес на рассмотрение Зеленского кандидатуры на должности послов в Китае, Индии и Бразилии. Имен не назвал, но, по данным LIGA.net, послом Украины в Китае может стать министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.
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