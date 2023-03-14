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Кабмин согласовал увольнение Гайдая и еще двух глав областных военных администраций

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 19:31
Кабмин согласовал увольнение Гайдая и еще двух глав областных военных администраций - Фото
Сергей Гайдай (Скриншот видео)

Кабмин согласовал увольнение председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

По его словам, согласовано увольнение:

- Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОВА;

– Максима Марченко с должности председателя Одесской ОВА;

– Сергея Гамалия с должности председателя Хмельницкой ОВА.

Ранее источник LIGA.net сообщил, что Гайдай может покинуть пост главы Луганской областной военной администрации и стать послом Украины в Казахстане.

  • Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, в связи с чем на сайте МИД появилась страница "Вакансии". Особо активно в министерстве сейчас ищут послов Украины в 21 стране. Казахстана в списке нет.
  • Кулеба заявил, что уже внес на рассмотрение Зеленского кандидатуры на должности послов в Китае, Индии и Бразилии. Имен не назвал, но, по данным LIGA.net, послом Украины в Китае может стать министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. 
Вадим Ребрина
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кабмин Сергей Гайдай Максим Марченко
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