Дело о коррупции с дронами: суд арестовал под залог еще двух фигурантов.

Меру пресечения избрали руководителю воинской части и директору предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов

Выбор меры пресечения Мишанскому (Скриншот трансляции ВАКС)

Высший антикоррупционный суд сообщил, что взял под стражу с правом внесения залога еще двух подозреваемых по делу о коррупции при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Речь идет о полковнике Национальной гвардии Василии Мишанском и директоре общества с ограниченной ответственностью АКОПТЕРС Евгении Сидельниковой.

Обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн и 2 млн 1508 грн соответственно.

Арест наложен на 60 дней, до 30 сентября включительно.

Прокуратура требовала взятия под стражу Мишанского с альтернативой залога в размере 7 млн грн, но адвокаты во время судебного заседания оспорили сумму.

Защитники подозреваемого отметили, что с учетом доходов военнослужащего эта сумма в 2000 раз превышает пределы, установленные уголовно-процессуальным кодексом.

"Даже с учетом общего обвинения, предъявленного широкому кругу подозреваемых, на сегодняшний день инкриминировано 1,5 млн грн незаконного дохода. Откуда взялась сумма в 7 млн грн? Чем это объясняется?", – обратился адвокат к судье.

Мишанский в суде не признал себя виновным.

"Я уверен, что это подстава", – заявил он во время заседания.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов, уменьшив размер залога до 2 млн.

В случае внесения залога фигуранты дела обязаны являться в следственные органы по вызову и не покидать пределы Киева.

Как сообщил судья, подозреваемым по делу грозит до 12 лет лишения свободы.