Дело о коррупции с дронами: суд арестовал под залог еще двух фигурантов.
Высший антикоррупционный суд сообщил, что взял под стражу с правом внесения залога еще двух подозреваемых по делу о коррупции при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Речь идет о полковнике Национальной гвардии Василии Мишанском и директоре общества с ограниченной ответственностью АКОПТЕРС Евгении Сидельниковой.
Обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн и 2 млн 1508 грн соответственно.
Арест наложен на 60 дней, до 30 сентября включительно.
Прокуратура требовала взятия под стражу Мишанского с альтернативой залога в размере 7 млн грн, но адвокаты во время судебного заседания оспорили сумму.
Защитники подозреваемого отметили, что с учетом доходов военнослужащего эта сумма в 2000 раз превышает пределы, установленные уголовно-процессуальным кодексом.
"Даже с учетом общего обвинения, предъявленного широкому кругу подозреваемых, на сегодняшний день инкриминировано 1,5 млн грн незаконного дохода. Откуда взялась сумма в 7 млн грн? Чем это объясняется?", – обратился адвокат к судье.
Мишанский в суде не признал себя виновным.
"Я уверен, что это подстава", – заявил он во время заседания.
Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов, уменьшив размер залога до 2 млн.
В случае внесения залога фигуранты дела обязаны являться в следственные органы по вызову и не покидать пределы Киева.
Как сообщил судья, подозреваемым по делу грозит до 12 лет лишения свободы.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП доложили Зеленскому об обнародование фактов масштабной коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
- В тот же день Слуга народа приостановила членство депутата Кузнецова во фракции, который является одним из фигурантов дела. Также отстранен от воинских должностей Национальная гвардия Украины, которая, как утверждается, также причастна.
- Гайдая, который также фигурирует в этом списке, уволили с должности главы Мукачевской районной государственной администрации.
- 4 августа шесть фигурантов дела получили подозрения по нескольким статьям уголовного кодекса по делу о завышении цен при закупке дронов и РЭБ-систем.
- В тот же день суд Кузнецов был взят под стражу с правом внесения залога в размере 8 млн грн, Гайдая с правом внесения залога в размере 10 млн грн и бенефицирного владельца предприятия – производителя БПЛА.бывшего заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн.
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