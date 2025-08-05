Справа про корупцію на дронах: суд заарештував із правом на заставу ще двох фігурантів
Вищий антикорупційний суд повідомив, що взяв під варту з правом на заставу ще двох підозрюваних у справі про корупцію на закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.
Йдеться про полковника Національної гвардії Василя Мишанського та директорку товариства з обмеженою відповідальністю АКОПТЕРС Євгенію Сидельникову.
Обом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 2 млн та 2 млн та 1508 грн відповідно.
Арешт накладено на 60 днів до 30 вересня включно.
Прокуратура вимагала для Мишанського арешт з альтернативою застави у розмірі 7 млн грн, але адвокати під час судового засідання оскаржили суму.
Захисники підозрюваного зазначили, що з урахуванням доходів військовослужбовця ця сума у 2000 разі перевищує межі, встановлені кримінально-процесуальним кодексом.
"З урахуванням навіть загального обвинувачення, висунутого широкому колу підозрюваних, станом на сьогодні інкриміновано 1,5 млн грн неправомірного доходу. Звідки взялася сума 7 млн грн? Чим це пояснюється?" – звернувся адвокат до судді.
Мишанський у суді своєї вини не визнав.
"Впевнений, що це підстава", – заявив він під час засідання.
Суд частково задовольнив клопотання адвокатів, зменшивши розбір застави до 2 млн.
У разі внесення застави фігуранти справи зобов'язані прибувати до слідчих органів за викликом та не покидати межі Києва.
Як повідомив суддя, підозрюваним у справі загрожує до 12 років позбавлення волі.
- 2 серпня 2025 року НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ.
- Того самого дня Слуга народу призупинила членство нардепа Кузнєцова у фракції, який є одним з фігурантів справи. Також відсторонено від посад військових НГУ, які нібито теж причетні.
- Гайдая, який також у переліку фігурантів, звільнили з посади глави Мукачівської районної державної адміністрації.
- 4 серпня шість фігурантів справи отримали підозри за декількома статтями кримінального кодексу у справі про завищення цін на закупівлі дронів та систем РЕБ.
- У той же день суд взяв під варту Кузнєцова з правом на заставу у розмірі 8 млн грн, Гайдая із правом на заставу у сумі 10 млн грн та бенефіціарного власника підприємства–виробника БпЛА ексзаступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка з альтернативою внесення 15 млн грн застави.
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