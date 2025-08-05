Справа про корупцію на дронах: суд заарештував із правом на заставу ще двох фігурантів

Запобіжний захід обрано керівнику військової частини та директорці підприємства з виробництва БпЛА

Обрання запобіжного заходу Мишанському (Скриншот трансляції ВАКС)

Вищий антикорупційний суд повідомив, що взяв під варту з правом на заставу ще двох підозрюваних у справі про корупцію на закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Йдеться про полковника Національної гвардії Василя Мишанського та директорку товариства з обмеженою відповідальністю АКОПТЕРС Євгенію Сидельникову.

Обом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 2 млн та 2 млн та 1508 грн відповідно.

Арешт накладено на 60 днів до 30 вересня включно.

Прокуратура вимагала для Мишанського арешт з альтернативою застави у розмірі 7 млн грн, але адвокати під час судового засідання оскаржили суму.

Захисники підозрюваного зазначили, що з урахуванням доходів військовослужбовця ця сума у 2000 разі перевищує межі, встановлені кримінально-процесуальним кодексом.

"З урахуванням навіть загального обвинувачення, висунутого широкому колу підозрюваних, станом на сьогодні інкриміновано 1,5 млн грн неправомірного доходу. Звідки взялася сума 7 млн грн? Чим це пояснюється?" – звернувся адвокат до судді.

Мишанський у суді своєї вини не визнав.

"Впевнений, що це підстава", – заявив він під час засідання.

Суд частково задовольнив клопотання адвокатів, зменшивши розбір застави до 2 млн.

У разі внесення застави фігуранти справи зобов'язані прибувати до слідчих органів за викликом та не покидати межі Києва.

Як повідомив суддя, підозрюваним у справі загрожує до 12 років позбавлення волі.