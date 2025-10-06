Россия прицельно ударила по перинатальному центру в Сумах

Россияне ударили беспилотником по перинатальному центру в Сумах, предварительно пострадавших нет

Сумы (Фото: Максим Бондаревский / Википедия)

Россияне ударили дроном по медицинскому учреждению в Сумах. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них – 11 детей. Об этом сообщили глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

"Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум", – сообщил Григоров.

За данными руководителя Офиса президента Андрея Ермака, российские беспилотники попали по крыше перинатального центра.

Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно, пострадавших нет.

По предварительной информации, удар был нанесен дроном-камикадзе "Италмас" (или "Герань-3").