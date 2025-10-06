Россия прицельно ударила по перинатальному центру в Сумах
Россияне ударили дроном по медицинскому учреждению в Сумах. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них – 11 детей. Об этом сообщили глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.
"Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум", – сообщил Григоров.
За данными руководителя Офиса президента Андрея Ермака, российские беспилотники попали по крыше перинатального центра.
Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно, пострадавших нет.
По предварительной информации, удар был нанесен дроном-камикадзе "Италмас" (или "Герань-3").
- 15 сентября россияне ударили двумя ракетами по территории сельскохозяйственного предприятия в Сумской области, в результате этого 12 раненых.
