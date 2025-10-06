Росія вгатила по Запоріжжю КАБами: є влучання – фото
6 жовтня Росія завдала ударів по Запоріжжю, влучивши по території одного з підприємств. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Військові попередили про загрозу керованих авіабомб, після чого о 10:10 в місті прогриміли вибухи, а о 10:19 – повторні.
На одній із локацій здійнявся стовп диму. Федоров повідомив про удари в декількох районах обласного центру.
Згодом стало відомо, що росіяни атакували територію одного із підприємств.
Попередньо, постраждала одна жінка.
- Запоріжжя регулярно потерпає від російських ударів: окупанти гатять по місту КАБами, "шахедами", РСЗВ, ракетами, FPV-дронами.
