Россия ударила по Запорожью КАБами: есть попадания – фото
6 октября Россия нанесла удары по Запорожью, попав по территории одного из предприятий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Военные предупредили об угрозе управляемых авиабомб, после чего в 10:10 в городе прогремели взрывы, а в 10:19 – повторные.
На одной из локаций поднялся столб дыма. Федоров сообщил об ударах в нескольких районах областного центра.
Впоследствии стало известно, что россияне атаковали территорию одного из предприятий.
Предварительно, пострадала одна женщина.
- Запорожье регулярно страдает от российских ударов: оккупанты бьют по городу КАБами, "шахедами", РСЗО, ракетами, FPV-дронами.
