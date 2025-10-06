Россия ударила по Запорожью КАБами: есть попадания – фото

Государство-агрессор атаковало территорию одного из запорожских предприятий

Запорожье (Иллюстративный скриншот)

6 октября Россия нанесла удары по Запорожью, попав по территории одного из предприятий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Военные предупредили об угрозе управляемых авиабомб, после чего в 10:10 в городе прогремели взрывы, а в 10:19 – повторные.

На одной из локаций поднялся столб дыма. Федоров сообщил об ударах в нескольких районах областного центра.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали территорию одного из предприятий.

Предварительно, пострадала одна женщина.