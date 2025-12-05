Из-за атаки РФ на Днепропетровскую область погиб 12-летний мальчик, пострадали три человека – фото

В результате вражеской атаки в Днепропетровской области погиб ребенок и пострадали родители, также есть разрушения и пожары

Атака на Днепропетрповскую область (Фото: ГСЧС / Facebook)

В ночь на 5 декабря государство-террорист атаковало Днепропетровскую область. В результате атаки погиб ребенок, еще три человека пострадали, есть разрушения и пожары. Об этом сообщили и.о. главы Владислав Гайваненко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Враг атаковал два района области – Синельниковский и Никопольский.

В Васильковской громаде Синельниковского района россияне ударили БпЛА по жилому сектору. В результате атаки погиб мальчик 2013 года рождения, пострадали его родители – женщина 1988 года рождения и мужчина 1986 года рождения.

На месте атаки возник пожар. Разрушен частный дом, еще один поврежден.

Никопольский район противник атаковал артиллерией, FPV-дронами и РСЗО "Град". В результате обстрела в Покровской общине пострадал мужчина 1955 года рождения. Подверглись разрушениям два частных дома, пять многоквартирных домов, разбита машина.

Всего над областью было сбито девять беспилотников.

Как сообщили Воздушные силы, всего ночью Россия атаковала Украину 137 дронами, около 90 из которых – "шахеды". Сбить или подавить удалось 80 БпЛА, еще 57 – попали на 13 локациях.

Атака на Днепропетровскую область (Фото: ГСЧС / Facebook)

Результаты атаки на Днепропетровскую область (Фото: ГСЧС / Facebook)

Результаты атаки в Днепропетровской области (Фото: Гайваненко / Facebook)

Днепропетровская область, результаты атаки (Фото: Гайваненко / Facebook)