Унаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину загинув 12-річний хлопчик, постраждали три людини – фото

У ніч на 5 грудня держава-терорист атакувала Дніпропетровську область. Унаслідок атаки загинула дитина, ще троє людей постраждали, є руйнування й пожежі. Про це повідомили в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Ворог атакував два райони області – Синельниківський і Нікопольський.

У Васильківській громаді Синельниківського району росіяни вдарили БпЛА по житловому сектору. В результаті атаки загинув хлопчик 2013 року народження, постраждали його батьки – жінка 1988 року народження і чоловік 1986 року народження.

На місці атаки виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений.

Нікопольський район противник атакував артилерією, FPV-дронами та РСЗВ "Град". Внаслідок обстрілу у Покровській громаді постраждав чоловік 1955 року народження. Зазнали руйнувань дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.

Загалом над областю було збито дев'ять безпілотників.

Як повідомили Повітряні сили, загалом уночі Росія атакувала Україну 137 дронами, близько 90 з яких – "шахеди". Збити або подавити вдалося 80 БпЛА, ще 57 – влучили на 13 локаціях.

