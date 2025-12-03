Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області: є загиблі і "важкі" – фото
У ніч проти 3 листопада російські окупанти безпілотниками вдарили по трьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули та постраждали люди, виникли пожежі, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.
В результаті удару безпілотниками по Тернівці Павлоградського району загинули двоє чоловіків віком 43 і 50 років. Ще троє осіб постраждали – вони госпіталізовані.
65-річні чоловік і жінка перебувають у важкому стані, 18-річний хлопець – у стані середньої тяжкості.
Гайваненко додав, що в результаті удару частково зруйнований приватний будинок, ще шість пошкоджені. Також понівечені гаражі й автівки, знищене одне авто. В місті виникла пожежа.
Росіяни вдарили також по Васильківській громаді Синельниківського району – там пошкоджена інфраструктура. Крім того, ворог бив FPV-дронами по Нікополю і Марганецькій громаді.
Загалом над Дніпропетровщиною збито чотири безпілотники.
- Вранці 1 грудня Росія вдарила ракетою по Дніпру. Загинуло чотири особи, ще десятки людей поранено.
