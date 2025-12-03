Россияне ударили дронами по Днепропетровской области: есть погибшие и "тяжелые" – фото
В ночь на 3 ноября российские оккупанты беспилотниками ударили по трем районам Днепропетровской области. В результате удара погибли и пострадали люди, возникли пожары, сообщил и.о. председателя ОВА Владислав Гайваненко.
В результате удара беспилотниками по Терновке Павлоградского района погибли двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Еще трое человек пострадали – они госпитализированы.
65-летние мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, 18-летний парень – в состоянии средней тяжести.
Гайваненко добавил, что в результате удара частично разрушен частный дом, еще шесть повреждены. Также изуродованы гаражи и машины, уничтожено одно авто. В городе возник пожар.
Россияне ударили также по Васильковской общине Синельниковского района – там повреждена инфраструктура. Кроме того, враг бил FPV-дронами по Никополю и Марганецкой общине.
Всего над Днепропетровской областью сбито четыре беспилотника.
- Утром 1 декабря Россия ударила ракетой по Днепру. Погибли четыре человека, еще десятки людей ранены.
