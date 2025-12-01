Россия нанесла ракетный удар по Днепру: три человека погибли, есть раненые
Утром 1 декабря Россия ударила ракетой по Днепру. Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил о погибших и пострадавших.
Под удар попали станция техобслуживания (СТО) и предприятия, есть повреждения. На месте атаки продолжается спасательная операция, привлечены врачи, спасатели, правоохранители и другие экстренные службы.
По состоянию на 11:45 было известно, что в результате вражеской атаки погибли три человека. Пострадали, по предварительным данным, восемь человек.
Другие последствия уточняются. Перед атакой в 10:10 Воздушные силы предупредили о применении баллистики из российского Таганрога.
ОБНОВЛЕНО в 12:20. До 15 человек возросло количество пострадавших. Трое из них на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии.
- 29 ноября Россия массированно атаковала Киев и область. Погибли два человека, есть раненые. Правый берег столицы остался без света.
- 30 ноября россияне атаковали Вышгород, в результате чего в домах и на промобъекте возникли пожары. Известно о погибшем и раненых. Враг нанес удар кассетным дроном.
