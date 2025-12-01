Россия нанесла ракетный удар по Днепру: три человека погибли, есть раненые

Враг попал по СТО и предприятиям в Днепре, продолжается спасательная операция

Атака по Днепру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Утром 1 декабря Россия ударила ракетой по Днепру. Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил о погибших и пострадавших.

Под удар попали станция техобслуживания (СТО) и предприятия, есть повреждения. На месте атаки продолжается спасательная операция, привлечены врачи, спасатели, правоохранители и другие экстренные службы.

По состоянию на 11:45 было известно, что в результате вражеской атаки погибли три человека. Пострадали, по предварительным данным, восемь человек.

Другие последствия уточняются. Перед атакой в 10:10 Воздушные силы предупредили о применении баллистики из российского Таганрога.

ОБНОВЛЕНО в 12:20. До 15 человек возросло количество пострадавших. Трое из них на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии.

Атака по Дніпру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

