Россияне атаковали Вышгород: в домах и на промобъекте пожары, есть погибший и раненые – фото
В ночь на 30 ноября Россия нанесла ракетный удар по Вышгороду в Киевской области. В результате атаки известно о погибшем и раненых, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций около 01:48.
Враг атаковал жилой и промышленный сектор города. В результате удара произошел пожар в многоэтажке в квартирах с первого по шестой этажи. Здание частично разрушено, спасатели эвакуировали 146 жителей.
По состоянию на 02:42 сообщалось об одном погибшем человеке и шестерых раненых. Ликвидация пожара еще продолжается, на месте работают 90 спасателей и 18 единиц техники.
По данным городского головы Алексея Момота, в многоэтажку попал российский беспилотник. Всем пострадавшим оказывается помощь. А глава областной военной администрации Николай Калашник заявил об 11 пострадавших, в частности, одном ребенке и шести госпитализированных.
Также зафиксировано возгорание и разрушение частных домов, повреждены припаркованные автомобили. Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных предприятий Вышгорода.
- В результате обстрела 29 ноября правый берег Киева остался без света, также известно, что погибли два человека в результате атаки столицы и области.
- В общем, враг выпустил 36 ракет и почти 600 БПЛА, а президент Зеленский назвал главные цели.
