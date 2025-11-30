Россияне атаковали Вышгород: в домах и на промобъекте пожары, есть погибший и раненые – фото

По данным спасателей, враг нанес ракетный удар по Киевской области, а местные власти сообщили о попадании БпЛА

Удар по Вышгороду (Фото: ГСЧС)

В ночь на 30 ноября Россия нанесла ракетный удар по Вышгороду в Киевской области. В результате атаки известно о погибшем и раненых, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций около 01:48.

Враг атаковал жилой и промышленный сектор города. В результате удара произошел пожар в многоэтажке в квартирах с первого по шестой этажи. Здание частично разрушено, спасатели эвакуировали 146 жителей.

По состоянию на 02:42 сообщалось об одном погибшем человеке и шестерых раненых. Ликвидация пожара еще продолжается, на месте работают 90 спасателей и 18 единиц техники.

По данным городского головы Алексея Момота, в многоэтажку попал российский беспилотник. Всем пострадавшим оказывается помощь. А глава областной военной администрации Николай Калашник заявил об 11 пострадавших, в частности, одном ребенке и шести госпитализированных.

Также зафиксировано возгорание и разрушение частных домов, повреждены припаркованные автомобили. Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных предприятий Вышгорода.

Атака по Вышгороду (Фото: городской совет/Facebook)

Атака по Вышгороду (Фото: ГСЧС)