Росіяни атакували Вишгород: у будинках і на промоб'єкті пожежі, є загиблий і поранені – фото

Росіяни атакували Вишгород: у будинках і на промоб'єкті пожежі, є загиблий і поранені – фотооновлено
У ніч проти 30 листопада Росія завдала ракетного удару по Вишгороду в Київській області. Внаслідок атаки відомо про загиблого й поранених, повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій близько 01:48.
Ворог атакував житловий і промисловий сектор міста. Внаслідок удару сталася пожежа у багатоповерхівці у квартирах з першого до шостого поверху. Будівля частково зруйнована, рятувальники евакуювали 146 мешканців.
Станом на 02:42 повідомлялося про одну загиблу людину та шістьох поранених. Ліквідація пожежі ще триває, на місці працюють 90 рятувальників і 18 одиниць техніки.
За даними міського голови Олексія Момота, в багатоповерхівку влучив російський безпілотник. Усім постраждалим надається допомога. А голова обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив про 11 постраждалих, зокрема, одну дитину, та шістьох госпіталізованих.
Також зафіксовано загоряння й руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані автомобілі. Триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств Вишгорода.
ОНОВЛЕНО о 9:30. Кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких четверо дітей, повідомив Калашник. 11 постраждалих перебувають в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості: опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння.
Загинув один чоловік. Пожежа багатоповерхівки ліквідована, евакуйованих мешканців тимчасово розселять.
Також у Вишгороді пошкоджені ще два багатоповерхові та 14 приватних будинків, підприємство, сім автомобілів.
- Внаслідок обстрілу 29 листопада правий берег Києва залишився без світла, також відомо, що загинули дві людини внаслідок атаки на столицю й область.
- Загалом ворог випустив 36 ракет і майже 600 БпЛА, а президент Зеленський назвав головні цілі.
