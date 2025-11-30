Росіяни атакували Вишгород: у будинках і на промоб'єкті пожежі, є загиблий і поранені – фото

За даними рятувальників, ворог завдав ракетного удару по Київській області, а місцева влада повідомила про влучання БпЛА

Удар по Вишгороду (Фото: ДСНС)

У ніч проти 30 листопада Росія завдала ракетного удару по Вишгороду в Київській області. Внаслідок атаки відомо про загиблого й поранених, повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій близько 01:48.

Ворог атакував житловий і промисловий сектор міста. Внаслідок удару сталася пожежа у багатоповерхівці у квартирах з першого до шостого поверху. Будівля частково зруйнована, рятувальники евакуювали 146 мешканців.

Станом на 02:42 повідомлялося про одну загиблу людину та шістьох поранених. Ліквідація пожежі ще триває, на місці працюють 90 рятувальників і 18 одиниць техніки.

За даними міського голови Олексія Момота, в багатоповерхівку влучив російський безпілотник. Усім постраждалим надається допомога. А голова обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив про 11 постраждалих, зокрема, одну дитину, та шістьох госпіталізованих.

Також зафіксовано загоряння й руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані автомобілі. Триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств Вишгорода.

ОНОВЛЕНО о 9:30. Кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких четверо дітей, повідомив Калашник. 11 постраждалих перебувають в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості: опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння.

Загинув один чоловік. Пожежа багатоповерхівки ліквідована, евакуйованих мешканців тимчасово розселять.

Також у Вишгороді пошкоджені ще два багатоповерхові та 14 приватних будинків, підприємство, сім автомобілів.

Атака по Вишгороду (Фото: міська рада/Facebook)

Атака по Вишгороду (Фото: міська рада/Facebook)

Атака по Вишгороду (Фото: ДСНС)