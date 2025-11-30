Во время российской атаки по Вышгороду в крышу многоэтажки попал дрон с кассетным боеприпасом – спасателям удалось собрать элементы опасного вооружения оккупантов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ведомство заявило о проведении "уникальной операции по разминированию" в городе.

"Во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но к счастью, не взорвался. В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома", – говорится в публикации.

ГСЧС отмечает, что каждый из этих боеприпасов представлял критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку такие "кассеты" оснащены самоликвидаторами и "могли взорваться в любой момент".

Для их обезвреживания спасатели оградили опасный участок и эвакуировали жителей верхних этажей.

"Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БпЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль. Все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке", – рассказали в ведомстве.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

