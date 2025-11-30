Під час російської атаки по Вишгороду на Київщині у дах багатоповерхівки влучив дрон з касетним боєприпасом – рятувальникам вдалося зібрати елементи небезпечного озброєння окупантів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відомство заявило про проведення "унікальної операції з розмінування" у місті.

"Під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але на щастя, не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку", – йдеться у публікації.

ДСНС зауважує, що кожен з цих боєприпасів становив критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки такі "касети" оснащені самоліквідаторами й "могли вибухнути в будь-який момент".

Для їх знешкодження рятувальники огородили небезпечну ділянку й евакуювали жителів верхніх поверхів.

"Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль. Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику", – розповіли у відомстві.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС