Росія завдала ракетного удару по Дніпру: три людини загинули, є поранені

Ворог поцілив по СТО та підприємствах у Дніпрі, триває рятувальна операція

Атака по Дніпру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Вранці 1 грудня Росія вдарила ракетою по Дніпру. Голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив про загиблих та постраждалих.

Під удар потрапили станція техобслуговування (СТО) та підприємства, є пошкодження. На місці атаки триває рятувальна операція, залучені лікарі, рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.

Станом на 11:45 було відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули три людини. Постраждали, за попередніми даними, вісім осіб.

Інші наслідки уточнюються. Перед атакою о 10:10 Повітряні сили попередили про застосування балістики з російського Таганрога.

ОНОВЛЕНО о 12:20. До 15 осіб зросла кількість постраждалих. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених перебувають у важкому стані.

Атака по Дніпру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака по Дніпру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака по Дніпру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)