Росія завдала ракетного удару по Дніпру: три людини загинули, є поранені

Росія завдала ракетного удару по Дніпру: три людини загинули, є пораненіоновлено
Вранці 1 грудня Росія вдарила ракетою по Дніпру. Голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив про загиблих та постраждалих.
Під удар потрапили станція техобслуговування (СТО) та підприємства, є пошкодження. На місці атаки триває рятувальна операція, залучені лікарі, рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.
Станом на 11:45 було відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули три людини. Постраждали, за попередніми даними, вісім осіб.
Інші наслідки уточнюються. Перед атакою о 10:10 Повітряні сили попередили про застосування балістики з російського Таганрога.
ОНОВЛЕНО о 12:20. До 15 осіб зросла кількість постраждалих. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених перебувають у важкому стані.
- 29 листопада Росія масовано атакувала Київ та область. Загинули дві людини, є поранені. Правий берег столиці залишився без світла.
- 30 листопада росіяни атакували Вишгород, внаслідок чого у будинках і на промоб'єкті виникли пожежі. Відомо про загиблого і поранених. Ворог завдав удару касетним дроном.
