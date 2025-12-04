Россия массированно ударила по энергетике Одессы: пострадали шесть человек – фото, видео

Россия массированно ударила по энергетике Одессы: пострадали шесть человек – фото, видеодополнено
В ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась массированной атаке российских беспилотников, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, расположенные рядом многоэтажки и легковые автомобили.
Кипер уточнил, что повреждены двери и остекление семи домов.
По предварительным данным, шесть человек пострадали, из них двоих спасли из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в том числе шести детям, оказана психологическая помощь.
Возник пожар, его потушили.
ДОПОЛНЕНО В 08:10. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что трое из шести пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Часть Пересыпского района осталась без света.
Из-за обесточивания временно не работают трамвайные маршруты №1 и №20. Трамвай №7 работает по сокращенному маршруту: "Херсонский сквер – 11 станция Люстдорфской дороги".
- Россия регулярно наносит удары по украинской энергетике, из-за чего с октября-ноября по всей стране действуют отключения света. Укрэнерго не исключает, что отключения будут продолжаться всю зиму.
- В ночь на 2 декабря Россия атаковала энергообъект в Одесской области, из-за чего возникли перебои с электроэнергией.
- В ночь на 3 декабря РФ снова ударила по энергетике Одесской области, ранив работника предприятия.
