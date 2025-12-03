Россия ударила по энергетике Одесской области: на месте возник пожар, есть пострадавший
В ночь на 3 декабря российские оккупанты ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Одесского района, в результате чего на объекте возник пожар и ранен работник предприятия. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Раненый мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему оказывается медицинская помощь.
В результате атаки на объекте повреждено оборудование. Также возник пожар, который уже удалось ликвидировать спасателям. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.
