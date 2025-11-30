Россия атаковала энергетику в Сумской области: часть Сум без света
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Сумах обесточена часть города из-за атаки России по энергообъекту днем 30 ноября. Об этом сообщили в Минэнерго.
По данным городского головы Сум Артема Кобзара, попадание по объекту гражданской инфраструктуры произошло около 12:36. В одном из старостинских округов повреждены заборы, окна частных домов и автомобили. Обошлось без пострадавших.
Председатель областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в результате прицельной атаки по энергетической инфраструктуре региона в Сумском районе начались перебои с электро- и водоснабжением.
К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
В регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.
- 11 ноября в Сумской области выключили семь из десяти очередей после атаки россиян на энергетику. В регионе действовали аварийные отключения света.
- 28 ноября Россия атаковала дроном энергообъект в Сумской области, был ранен энергетик.
Комментарии (0)