Россия атаковала энергетику в Сумской области: часть Сум без света

Блэкаут (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Сумах обесточена часть города из-за атаки России по энергообъекту днем 30 ноября. Об этом сообщили в Минэнерго.

По данным городского головы Сум Артема Кобзара, попадание по объекту гражданской инфраструктуры произошло около 12:36. В одном из старостинских округов повреждены заборы, окна частных домов и автомобили. Обошлось без пострадавших.

Председатель областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в результате прицельной атаки по энергетической инфраструктуре региона в Сумском районе начались перебои с электро- и водоснабжением.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

В регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.