Росія атакувала енергетику в Сумській області: частина Сум без світла

Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Сумах знеструмлено частину міста через атаку Росії по енергооб'єкту вдень 30 листопада. Про це повідомили в Міненерго.

За даними міського голови Сум Артема Кобзара, влучання по об’єкту цивільної інфраструктури сталося близько 12:36. В одному зі старостинських округів пошкоджено паркани, вікна приватних будинків та автомобілі. Обійшлося без постраждалих.

Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що внаслідок прицільної атаки по енергетичній інфраструктурі регіону в Сумському районі почалися перебої з електро- та водопостачанням.

До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

У регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень.