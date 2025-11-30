Росія атакувала енергетику в Сумській області: частина Сум без світла
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Сумах знеструмлено частину міста через атаку Росії по енергооб'єкту вдень 30 листопада. Про це повідомили в Міненерго.
За даними міського голови Сум Артема Кобзара, влучання по об’єкту цивільної інфраструктури сталося близько 12:36. В одному зі старостинських округів пошкоджено паркани, вікна приватних будинків та автомобілі. Обійшлося без постраждалих.
Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що внаслідок прицільної атаки по енергетичній інфраструктурі регіону в Сумському районі почалися перебої з електро- та водопостачанням.
До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.
У регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень.
- 11 листопада у Сумській області вимкнули сім з десяти черг після атаки росіян на енергетику. У регіоні діяли аварійні відключення світла.
- 28 листопада Росія атакувала дроном енергооб'єкт у Сумській області, було поранено енергетика.
