Росія атакувала дроном енергооб'єкт у Сумській області – поранено енергетика
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру у Сумській області, зокрема енергообʼєкт. Є поранений, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, ворог двічі 28 листопада атакував об’єкт критичної інфраструктури. На місці влучання почалася пожежа, станом на 13:22 тривала ліквідація наслідків.
У Міненерго повідомили, що внаслідок удару дроном по енергообʼєкту був поранений електромонтер з обслуговування підстанцій АТ "Сумиобленерго" його госпіталізували до лікарні. В момент атаки бригада енергетиків якраз виконувала роботи.
Постраждалий із пораненнями госпіталізований до лікарні.
- 12 жовтня Росія дроном атакувала енергетиків ДТЕК у Київській області, два фахівці були госпіталізовані.
- 8 листопада ворог атакував газовидобувний об'єкт Smart Energy, внаслідок чого загинув працівник.
