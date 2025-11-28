Росія атакувала дроном енергооб'єкт у Сумській області – поранено енергетика

Енергетик (Фото: ЕРА/Stanislav Kozliuk)

Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру у Сумській області, зокрема енергообʼєкт. Є поранений, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, ворог двічі 28 листопада атакував об’єкт критичної інфраструктури. На місці влучання почалася пожежа, станом на 13:22 тривала ліквідація наслідків.

У Міненерго повідомили, що внаслідок удару дроном по енергообʼєкту був поранений електромонтер з обслуговування підстанцій АТ "Сумиобленерго" його госпіталізували до лікарні. В момент атаки бригада енергетиків якраз виконувала роботи.

