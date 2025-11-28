Россия атаковала дроном энергообъект в Сумской области – ранен энергетик

Энергетик (Фото: ЕРА/Stanislav Kozliuk)

Россия прицельно атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумской области, в частности энергообъект. Есть раненый, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, враг дважды 28 ноября атаковал объект критической инфраструктуры. На месте попадания начался пожар, по состоянию на 13:22 продолжалась ликвидация последствий.

В Минэнерго сообщили, что в результате удара дроном по энергообъекту был ранен электромонтер по обслуживанию подстанций АО "Сумыоблэнерго" его госпитализировали в больницу. В момент атаки бригада энергетиков как раз выполняла работы.

Пострадавший с ранениями госпитализирован в больницу.