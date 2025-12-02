Россия атаковала энергообъект в Одесской области: есть перебои со светом
Россия ночью атаковала "шахедами" юг Одесской области – целью стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. О последствиях сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.
В регионе пострадали энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора. В результате ударов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями.
Из-за повреждения энергообъекта возникли перебои с электричеством. По данным Кипера, информация о пострадавших или погибших не поступала.
На месте атаки действует городской штаб по ликвидации последствий, развернуто 11 пунктов несокрушимости для помощи населению. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.
