Россия атаковала энергообъект в Одесской области: есть перебои со светом

Атака по Одесской области (Фото: t.me/odeskaODA)

Россия ночью атаковала "шахедами" юг Одесской области – целью стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. О последствиях сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.

В регионе пострадали энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора. В результате ударов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями.

Из-за повреждения энергообъекта возникли перебои с электричеством. По данным Кипера, информация о пострадавших или погибших не поступала.

На месте атаки действует городской штаб по ликвидации последствий, развернуто 11 пунктов несокрушимости для помощи населению. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.