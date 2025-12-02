Росія атакувала енергооб'єкт в Одеській області: є перебої зі світлом
Росія вночі атакувала "шахедами" південь Одеської області – ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Про наслідки повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
В регіоні постраждали енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору. Внаслідок ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками.
Через пошкодження енергооб'єкт виникли перебої з електроенергією. За даними Кіпера, інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.
На місці атаки діє міський штаб з ліквідації наслідків, розгорнуто 11 пунктів незламності для допомоги населенню. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.
ДОПОВНЕНО о 08:50. Під атакою опинився енергетичний об’єкт ДТЕК, повідомили в компанії. 8 000 родин вдалося перепід'єднати за резервними схемами. Ще 36 300 – тимчасово без світла.
Енергетики наразі працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику, зазначили в ДТЕК.
