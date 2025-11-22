Пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією зупинив роботу після атаки РФ – фото
Росія у ніч проти 22 листопада атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупиняє роботу. Про це повідомила митна служба.
Ворог завдав удару дронами та пошкодив інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка". Міжнародний пункт пропуску тимчасово зупиняє роботу, українців просять для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску.
Наразі здійснюються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків обстрілу, зазначили в митній службі.
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, на півдні регіону через ворожу атаку пошкоджені об'єкти цивільного призначення, зокрема фасади, дахи й скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджено 11 вантажних автомобілів.
За попередніми даними постраждали двоє осіб.
Румунія для моніторингу повітряного простору та захисту підіймала два винищувачі F-16 Fighting Falcon, повідомило Міністерство нацоборони країни. Близько 01:33 в районі Ізмаїла на кордоні з Румунією був помічений російський дрон, але в повітряний простір країни він не увійшов. Вже о 03:42 літаки повернулися на авіабазу.
- 17 листопада у Румунії провели евакуацію після атаки дронів на Україну – загорілося судно з газом.
- 19 листопада під час масованої атаки на Україну дрон порушив повітряний простір Румунії та Молдови.
