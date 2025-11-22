Пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией остановил работу после атаки РФ – фото

Поврежденный пункт пропуска (Фото: facebook.com/UkraineCustoms)

Россия в ночь на 22 ноября атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, он приостанавливает работу. Об этом сообщила таможенная служба.

Враг нанес удар дронами и повредил инфраструктуру паромного комплекса "Орловка". Международный пункт пропуска временно не работает, украинцев просят для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.

Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий обстрела, отметили в таможенной службе.

Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, на юге региона из-за вражеской атаки повреждены объекты гражданского назначения, в частности фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждены 11 грузовых автомобилей.

По предварительным данным пострадали два человека.

Румыния для мониторинга воздушного пространства и защиты поднимала два истребителя F-16 Fighting Falcon, сообщило Министерство нацобороны страны. Около 01:33 в районе Измаила на границе с Румынией был замечен российский дрон, но в воздушное пространство страны он не вошел. Уже в 03:42 самолеты вернулись на авиабазу.

Поврежденный таможенный переход (Фото: facebook.com/UkraineCustoms)

Удар по Одесской области (Фото: t.me/odeskaODA)

Удар по Одесской области (Фото: t.me/odeskaODA)