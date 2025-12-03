Росія вдарила по енергетиці Одещини: на місці виникла пожежа, є постраждалий

В Одеському районі через атаку БпЛА на енергооб'єкт виникла пожежа та госпіталізовано працівника у тяжкому стані

Пожежа (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 3 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одеського району, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа та поранено працівника підприємства. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пораненого чоловіка госпіталізовано в тяжкому стані. Йому надається медична допомога.

Внаслідок атаки на об'єкті пошкоджено обладнання. Також виникла пожежа, яку вже вдалось ліквідувати рятувальникам. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.