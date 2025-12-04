Росія масовано вдарила по енергетиці Одеси: постраждали сім людей – фото, відео

Фото: ДСНС

У ніч проти 4 грудня Одеса знову зазнала масованої атаки російських безпілотників, унаслідок чого постраждали шість людей. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки й легкові автомобілі.

Кіпер уточнив, що пошкоджено двері та скління семи будинків.

За попередніми даними, шість людей постраждали, з них двох врятували із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу.

Виникла пожежа, її згасили.

ДОПОВНЕНО О 08:10. Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що троє із шести постраждалих госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Частина Пересипського району залишилася без світла.

Через знеструмлення тимчасово не працюють трамвайні маршрути №1 і №20. Трамвай №7 працює за скороченим маршрутом: "Херсонський сквер – 11-та станція Люстдорфської дороги".

ДОПОВНЕНО О 08:51. Відомо вже про сімох постраждалих, з них ушпиталено одну людину.

Фото: Telegram / odesaMVA

Фото: Telegram / odesaMVA