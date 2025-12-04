Росія масовано вдарила по енергетиці Одеси: постраждали сім людей – фото, відео

Росія масовано вдарила по енергетиці Одеси: постраждали сім людей – фото, відеодоповнено
У ніч проти 4 грудня Одеса знову зазнала масованої атаки російських безпілотників, унаслідок чого постраждали шість людей. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки й легкові автомобілі.
Кіпер уточнив, що пошкоджено двері та скління семи будинків.
За попередніми даними, шість людей постраждали, з них двох врятували із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу.
Виникла пожежа, її згасили.
ДОПОВНЕНО О 08:10. Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що троє із шести постраждалих госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Частина Пересипського району залишилася без світла.
Через знеструмлення тимчасово не працюють трамвайні маршрути №1 і №20. Трамвай №7 працює за скороченим маршрутом: "Херсонський сквер – 11-та станція Люстдорфської дороги".
ДОПОВНЕНО О 08:51. Відомо вже про сімох постраждалих, з них ушпиталено одну людину.
- Росія регулярно завдає ударів по українській енергетиці, через що з жовтня-листопада по всій країні діють відключення світла. Укренерго не відкидає, що відключення триватимуть усю зиму.
- У ніч проти 2 грудня Росія атакувала енергооб'єкт в Одеській області, через що виникли перебої з електроенергією.
- У ніч проти 3 грудня РФ знову вдарила по енергетиці Одещини, поранивши працівника підприємства.
