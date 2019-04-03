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03.04.2019, 05:40

Убийство Гандзюк: суд решил надеть на Мангера электронный браслет

Убийство Гандзюк: суд решил надеть на Мангера электронный браслет - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк постановил надеть на главу Херсонского облсовета электронный браслет и отобрать загранпаспорта

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Шевченковский райсуд Киева сегодня, 3 апреля, около часа ночи принял решение надеть на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, электронный браслет. Об этом сообщает Громадське.

Кроме того, суд решил забрать у Мангера загранпаспорта. Срок действия меры пресечения - 60 дней, до 1 июня.

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Суд отказал в ходатайстве прокурора относительно изменения меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Мангер заявил, что недоволен решением суда и будет его обжаловать.

Судебное заседание длилось с 13:00 2 апреля.

21 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты фигуранта дела: защита Мангера просила отменить решение о его отстранении с должности председателя Херсонской облгосадминистрации. Таким образом, Мангер до сих пор является отстраненным от должности.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля ГПУ подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на заседании суда.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера, поскольку мера пресечения была избрана до 3 марта и в день заседания суда, 4 марта, прекратила свое действие.

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Теги: электронный браслет, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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