Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.03.2019, 18:55

Дело Гандзюк: суд отклонил апелляцию по отстранению Мангера

Дело Гандзюк: суд отклонил апелляцию по отстранению Мангера - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Харьковской ОГА Владислав Мангер остается отстраненным от должности

Реклама
Реклама

Киевский апелляционный суд Киева сегодня, 21 марта, отклонил жалобу стороны защиты фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Пресс-служба суда напоминает, что защита Мангера просила отменить решение о его отстранении с должности председателя Херсонской облгосадминистрации.

"Суд принял постановление следственного судьи Шевченковского райсуда оставить без изменений , а апелляционную жалобу защитников Мангера оставить без удовлетворения", - заявил председательствующий судья.

Реклама

Таким образом, Мангер до сих пор является отстраненным от должности.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля ГПУ подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на заседании суда.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера, поскольку мера пресечения была избрана до 3 марта и в день заседания суда, 4 марта, прекратила свое действие.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Екатерина Гандзюк, владислав мангер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 