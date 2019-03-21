Дело Гандзюк: суд отклонил апелляцию по отстранению Мангера

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский апелляционный суд Киева сегодня, 21 марта, отклонил жалобу стороны защиты фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Пресс-служба суда напоминает, что защита Мангера просила отменить решение о его отстранении с должности председателя Херсонской облгосадминистрации.

"Суд принял постановление следственного судьи Шевченковского райсуда оставить без изменений , а апелляционную жалобу защитников Мангера оставить без удовлетворения", - заявил председательствующий судья.

Реклама

Таким образом, Мангер до сих пор является отстраненным от должности.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля ГПУ подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на заседании суда.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера, поскольку мера пресечения была избрана до 3 марта и в день заседания суда, 4 марта, прекратила свое действие.