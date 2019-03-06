Суд пояснил, почему не продлил меру пресечения для Мангера

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шевченковский районный суд Киева отказался продлить меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк, поскольку мера пресечения была избрана до 3 марта и в день заседания суда, 4 марта, прекратила свое действие. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокуроры просили продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера, не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства. Она отметила, что сохранились риски того, что Мангер может скрываться, оказывать влияние на следствие и свидетелей.

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28 февраля также проходило заседание суда по продлению меры пресечения, однако прокуроры попросили отложить рассмотрение "в связи с участием в других процессуальных действиях". Суд согласился.