Суд над Мангером отложили: адвокаты заявили отвод судье

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заседание по продлению срока действия обязанностей по мере пресечения главе Херсонского областного совета Владислава Мангера перенесли, поскольку адвокаты заявили отвод судье. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание назначено на 09:00 1 марта.

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При этом, прокуроры во время заседания попросили отложить рассмотрение ходатайства по продлению срока действия обязанностей Мангера "в связи с участием в других процессуальных действиях". Суд согласился.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на сегодняшнем заседании суда.