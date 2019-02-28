Луценко сказал, когда могут арестовать Мангера

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Генпрокуратуре рассчитывают, что председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, сегодня арестуют без права залога. Об этом заявил, выступая в Верховной Раде, генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Сегодня будет рассматриваться апелляция прокуратуры, и мы надеемся на законное решение о содержании под стражей того кто обоснованно по показаниям соучастников подозревается в заказе убийства общественной активистки Гандзюк", - сказал он.

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Луценко напомнил, что Мангеру избрали меру пресечения арест с возможностью залога в 2,5 млн грн. Генпрокурор подчеркнул, что для подозреваемого в организации убийства не предусмотрена какая-либо мера пресечения кроме содержания под стражей.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет.

ГПУ подала апелляцию на это решение суда.