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04.03.2019, 16:05

Дело Гандзюк. Суд отказался продлить меру пресечения для Мангера

Дело Гандзюк. Суд отказался продлить меру пресечения для Мангера - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обвинение считает, что сохранились риски того, что Мангер может скрываться или оказывать влияние на следствие и свидетелей

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Сегодня, 4 марта, Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net из зала суда.

Такое решение принял судья Марьян Головчак.

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Прокурор Виктория Калита сообщила, что обвинение просит продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера, не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства. Она отметила, что сохранились риски того, что Мангер может скрываться, оказывать влияние на следствие и свидетелей.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что нельзя продлить меру пресечения, срок действия которой закончился. Он назвал риски необоснованными, а процессуальное поведение Мангера безупречным.

Ильченко заявил, что за Мангером сохраняется обязанность являться на судебные заседания и следственные действия. Он уточнил, что залог пока остается на казнечейском счету. Браслет, по его словам, Мангер не снимал.

"Его надевали уполномоченные лица в Херсоне, они и должны его снять", - сказал Ильченко. 

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на сегодняшнем заседании суда.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В ведомстве назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой". 

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Теги: суд, гандзюк, владислав мангер, мера пресечения, арест
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