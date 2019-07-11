Убийство Гандзюк: Рада утвердила отчет следственной комиссии

Екатерина Гандзюк (фото - аккаунт в Facebook)

Верховная Рада заслушала и утвердила отчет временной следственной комиссии об убийстве советницы мэра Харькова, активистки Екатерины Гандзюк и нападении на других активистов, передает Hromadske.

"За" проголосовали 227 нардепов.

ВСК сочла необходимым продолжить контроль за расследованием, а также выступает за урегулирование на законодательном уровне правового статуса коммунальных силовых ведомств.

Комиссия также обращает внимание, что уже истекли все сроки, отведенные Уголовным кодексом, расследований уголовных дел против активистов. Также сообщается, что в связи с бездеятельностью правоохранительных органов начато ряд служебных расследований.

Кроме того, выявлены неоднократные и необоснованные закрытия уголовных дел, открытых по факту нападений.

Согласно постановлению, принятому парламентом, ВСК сегодня прекращает свою деятельность.

4 июля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.