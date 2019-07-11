Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 15:54

Убийство Гандзюк: Рада утвердила отчет следственной комиссии

Убийство Гандзюк: Рада утвердила отчет следственной комиссии - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - аккаунт в Facebook)

Временная следственная комиссия огласила отчет по делу об убийстве советницы мэра Херсона, а также о нападениях на других активистов

Верховная Рада заслушала и утвердила отчет временной следственной комиссии об убийстве советницы мэра Харькова, активистки Екатерины Гандзюк и нападении на других активистов, передает Hromadske.

"За" проголосовали 227 нардепов.

ВСК сочла необходимым продолжить контроль за расследованием, а также выступает за урегулирование на законодательном уровне правового статуса коммунальных силовых ведомств.

Комиссия также обращает внимание, что уже истекли все сроки, отведенные Уголовным кодексом, расследований уголовных дел против активистов. Также сообщается, что в связи с бездеятельностью правоохранительных органов начато ряд служебных расследований.

Кроме того, выявлены неоднократные и необоснованные закрытия уголовных дел, открытых по факту нападений.

Согласно постановлению, принятому парламентом, ВСК сегодня прекращает свою деятельность.

4 июля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Екатерина Гандзюк, следственная комиссия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 