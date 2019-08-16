Появились первые фото репетиции парада с военными от Зеленского

Вчера прошла репетиция праздничных мероприятий "Шествие достоинства", которые 24 августа с участием военнослужащих хочет устроить на Майдане независимости новая власть. Режиссерами сценария назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Военные репетировали на бетонке завода Антонов в Киеве.

"День независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу", - говорят организаторы.

Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио, позже первого в списке собственников заменил Борис Шефир. Во время продолжающейся войны России против Украины Бадоев неоднократно посещал Москву, где в 2016 году снял клип для Ани Лорак.

15 июля 2019 года Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.

подписал указ 10 августа у президента показали программу празднования Дня независимости.

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Фото: instagram.com/alanbadoev