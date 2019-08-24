Зеленский об агрессии РФ: Представьте, сосед отобрал у вас детей

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Во время торжества ко Дню независимости в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что боль украинцев от оккупации Крыма и Донбасса сравнительная с болью родителей, у которых похитили детей.

"Для тех, кто не понимает боль украинцев, я объясню очень простым доступным языком. Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей", - заявил Зеленский.

Президент сказал: "Первого ребенка просто похитили. Ему выдали новое свидетельство о рождении".

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"А потом говорят: "Но мы не забирали вашего ребенка — он захотел жить с нами. Ну и что, что под дулами автоматов? Это его желание. И вообще кто вам сказал, что это ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше. У нас прекрасный приют у моря под солнышком", - добавил глава государства.

"А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану. Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как вот здесь, рядом, за стеной ваш ребенок плачет. Но вы не можете туда зайти", - заявил Зеленский.

"Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья не полная. Но наступит день, и мы обязательно соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", - резюмировал президент.

Перед этим Зеленский заявил, что его каждое утро начинается с смс от Генштаба.

23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

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