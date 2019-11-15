"Мы что тогда будем обсуждать вообще?" Пристайко озадачил Путина

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президента страны-оккупанта России Владимира Путина озадачило заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что Украина может выйти из минских соглашений. Об этом российский лидер рассказал журналистам после саммита БРИКС, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

"Это как, мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем в нем вообще может идти речь, я не очень понимаю", - сказал Путин.

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Он также заявил, что согласен с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, что Украина якобы должна искать решение по Донбассу "не за океаном, а со своими соседями договариваться".

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