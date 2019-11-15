Путин пригрозил боевиками на участках разведения войск

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что боевики террористических организаций ЛНР/ДНР войдут в зону разведения войск на Донбассе, если там появятся украинские патрули из Нацполиции и/или Нацгвардии. Об этом он сказал на брифинге после саммита БРИКС в Бразилии.

"Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования - и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну, тогда все тоже самое будет сделано со стороны ополченцев", - пригрозил Путин.

заявил на брифинге о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Также Путин

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