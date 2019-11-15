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Путин пригрозил боевиками на участках разведения войск

Путин пригрозил боевиками на участках разведения войск - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
15.11.2019, 08:23

Президент России считает, что патрулей украинской полиции и Нацгвардии в зонах разведения войск быть не должно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что боевики террористических организаций ЛНР/ДНР войдут в зону разведения войск на Донбассе, если там появятся украинские патрули из Нацполиции и/или Нацгвардии. Об этом он сказал на брифинге после саммита БРИКС в Бразилии.

"Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования - и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну, тогда все тоже самое будет сделано со стороны ополченцев", - пригрозил Путин.

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разведение войск владимир путин
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