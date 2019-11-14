Путин озвучил новое требование по Донбассу

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин озвучил еще одно требование по Донбассу - заявил о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения. Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита БРИКС.

Путин отметил, что РФ приветствует разведение сил в районе Золотого и Петровского, но тут же выдвинул новое пожелание. "Понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии. Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно быстрее", - заявил президент страны-агрессора.

Он также отверг вероятность встречи с президентом Владимиром Зеленским тет-а-тет до нормандского саммита. Говоря же о встрече четырех лидеров, он сказал, что она "возможна". Комментируя закон об особом статусе Донбасса, Путин заявил, что Украина должна согласовывать его с боевиками.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена .

Дмитрий Песков приостановлена представитель РФ в контактной группе в Минске потребовал от Украины вести переговоры с боевиками. В Слуге народа такое предложение отвергли. 12 ноября

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