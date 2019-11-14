Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Путин озвучил новое требование по Донбассу

Путин озвучил новое требование по Донбассу - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
14.11.2019, 22:07

Президент РФ доволен разведением войск в двух местах, но хочет еще

Президент России Владимир Путин озвучил еще одно требование по Донбассу - заявил о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения. Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита БРИКС.

Путин отметил, что РФ приветствует разведение сил в районе Золотого и Петровского, но тут же выдвинул новое пожелание. "Понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии. Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно быстрее", - заявил президент страны-агрессора.

Он также отверг вероятность встречи с президентом Владимиром Зеленским тет-а-тет до нормандского саммита. Говоря же о встрече четырех лидеров, он сказал, что она "возможна". Комментируя закон об особом статусе Донбасса, Путин заявил, что Украина должна согласовывать его с боевиками.

Читайте также: Пристайко: Переговорная команда встревожена новыми условиями РФ

Напишите нам
владимир путин Россия боевики Донбасс разведение войск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 