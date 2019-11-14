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Пристайко: Переговорная команда встревожена новыми условиями РФ

Пристайко: Переговорная команда встревожена новыми условиями РФ - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
14.11.2019, 11:05

Министр иностранных дел предположил, что сейчас Россия старается "взять паузу, чтобы лучше подготовиться к будущим шагам"

Переговорная команда от Украины, работающая над организацией переговоров в нормандском формате, встревожена появлением сообщений о новых условиях со стороны России для проведения встречи. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на пресс-конференции.

"Переговорная команда, которая ведет переговоры сейчас, точно так же встревожена появлением сообщений о каких-то дополнительных условиях или по поводу комментариев российских представителей. Например, о том, что наличие полиции на участках, где произошло отведение, каким-то образом мешает будущей встрече", - сказал он.

"Похоже, что российская сторона не ожидала, что Украина сможет завершить эти сложные шаги, и сейчас пытается взять паузу, чтобы лучше подготовиться к будущим шагам. Вместе с тем, наши европейские партнеры, не только Германия и Франция, понимают ситуацию и оказывают дополнительное давление", - сказал он, напомнив о звонке Меркель Путину в день завершения разведения.

  • 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена.
  • 29 октября второй президент и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма допустил, что на встрече в нормандском формате возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

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